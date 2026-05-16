На Западе сообщили о внезапном ударе по Украине после предупреждения Путина - РИА Новости, 16.05.2026
21:08 16.05.2026
На Западе сообщили о внезапном ударе по Украине после предупреждения Путина

Флаг и герб Украины
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После заявления Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной, вероятно, подходит к завершению, Киев рискует остаться без поддержки союзников, в особенности Польши.
  • Помощь западных союзников Украине ослабевает, особенно из-за сокращения поддержки со стороны Польши, которая стремительно уменьшила помощь из-за нерешенных противоречий и экономического спада.
  • Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем, а любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. После заявления Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной, вероятно, подходит к завершению, Киев рискует остаться без поддержи союзников, в особенности Польши, пишет Newsweek.
"После слов Владимира Путина <…> усталость от боевых действий — особенно среди соседей Украины — может ослабить их позиции за столом переговоров. Учитывая, что Польша до сих пор выступала связующим звеном между Киевом и Западом, такое ухудшение отношений может повлечь за собой сложности в реализации будущих планов по обороне Украины, а также в ее отношениях с Евросоюзом и НАТО", — говорится в публикации.
Отмечается, что помощь западных союзников в целом ослабевает. Однако, как пишет издание, в последнее время Украина сталкивается с более серьезной угрозой "у своих границ". Это связано с приходом к власти в Польше президента правого толка.
Кроме того, из-за нерешенных противоречий, связанных с конфликтом, и экономического спада Варшава стремительно сократила помощь. При этом, по данным Newsweek, ее инфраструктура крайне важна для поставок военной и гуманитарной помощи на Украину.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект
