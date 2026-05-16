"Гражданская война". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Политика насильственной мобилизации, проводимая Владимиром Зеленским, может привести к гражданской войне на Украине, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Мы наблюдаем полный, откровенно бандитский беспредел. И этот беспредел организован государственной машиной. Власть находится в руках Зеленского и партии "Слуга народа", поэтому именно они несут за происходящее прямую ответственность", — отметил он.
По мнению эксперта, сопротивление будет только усиливаться: чем больше насилия будут применять сотрудники призывных органов, тем сильнее будет недовольство общества. И оно будет все более жестким, подчеркнул Соскин.
"Более того, приближается момент, когда люди будут уже по-другому встречать эти карательные отряды и оказывать им серьезное противодействие. <…> По сути, речь уже идет о гражданской войне. И она будет только разворачиваться", — заключил аналитик.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов задерживают и увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются уклониться от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.