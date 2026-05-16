"Гражданская война". В Киеве накинулись на Зеленского из-за ЧП на Украине

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Политика насильственной мобилизации, проводимая Владимиром Зеленским, может привести к гражданской войне на Украине, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Более того, приближается момент, когда люди будут уже по-другому встречать эти карательные отряды и оказывать им серьезное противодействие. <…> По сути, речь уже идет о гражданской войне. И она будет только разворачиваться", — заключил аналитик.