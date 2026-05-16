На Украине мужчина, избегая мобилизации, на машине сбил сотрудника ТЦК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина на машине сбил сотрудника ТЦК в Ровно на Украине.
- Сотрудники ТЦК пытались вытащить водителя из автомобиля, после чего он совершил наезд на одного из них.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мужчина на машине сбил пытавшегося его мобилизовать сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Ровно на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Ровно водитель BMW совершил наезд на представителя ТЦК во время конфликта на улице Малоривненской. Представители ТЦК пытались вытащить водителя белого BMW из автомобиля. После этого мужчина включил заднюю передачу, начал движение назад и сбил одного из сотрудников военкомата", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.