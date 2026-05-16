На Украине мужчина, избегая мобилизации, на машине сбил сотрудника ТЦК

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мужчина на машине сбил пытавшегося его мобилизовать сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Ровно на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"В Ровно водитель BMW совершил наезд на представителя ТЦК во время конфликта на улице Малоривненской. Представители ТЦК пытались вытащить водителя белого BMW из автомобиля. После этого мужчина включил заднюю передачу, начал движение назад и сбил одного из сотрудников военкомата", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua".