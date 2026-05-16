Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчина, избегая мобилизации, на машине сбил сотрудника ТЦК - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 16.05.2026
На Украине мужчина, избегая мобилизации, на машине сбил сотрудника ТЦК

Украинец на машине сбил сотрудника ТЦК, пытавшегося его мобилизовать

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина на машине сбил сотрудника ТЦК в Ровно на Украине.
  • Сотрудники ТЦК пытались вытащить водителя из автомобиля, после чего он совершил наезд на одного из них.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мужчина на машине сбил пытавшегося его мобилизовать сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) в Ровно на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Ровно водитель BMW совершил наезд на представителя ТЦК во время конфликта на улице Малоривненской. Представители ТЦК пытались вытащить водителя белого BMW из автомобиля. После этого мужчина включил заднюю передачу, начал движение назад и сбил одного из сотрудников военкомата", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Страны.ua".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Сотрудник Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Украинская полиция и ТЦК придумали новую схему ловли уклонистов
15 мая, 18:58
 
УкраинаРовноВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала