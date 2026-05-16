Страны ЕС долго выступать будут против членства Украины, заявил евродепутат

БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Многие страны ЕС будут долго выступать против членства Украины в сообществе, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

"Учитывая размеры страны, значение ее сельскохозяйственного сектора и степень разрушений, я ожидаю, что многие государства-члены будут очень долго выступать против членства Украины", - сказал он.