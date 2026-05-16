08:38 16.05.2026
Страны ЕС долго выступать будут против членства Украины, заявил евродепутат

Флаг и герб Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многие страны ЕС будут долго выступать против членства Украины в сообществе, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
  • Украина должна урегулировать проблемы со своими соседями до вступления в ЕС, отметил евродепутат.
  • Во многих странах ЕС энтузиазм по поводу перспективы стать чистыми донорами после вступления Украины весьма ограничен.
БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Многие страны ЕС будут долго выступать против членства Украины в сообществе, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Учитывая размеры страны, значение ее сельскохозяйственного сектора и степень разрушений, я ожидаю, что многие государства-члены будут очень долго выступать против членства Украины", - сказал он.
Собеседник подчеркнул, что "Украине также придется урегулировать проблемы со своими соседями до вступления - не только с Россией, но и с другими соседними странами, где есть национальные меньшинства на Украине".
"Когда Украина вступит в ЕС, вероятно, все остальные государства-члены станут чистыми донорами… Во многих странах энтузиазм по поводу такой перспективы весьма ограничен", - указал евродепутат.
В миреУкраинаРоссияЛюксембург (округ)Фернан КартайзерЕвросоюз
 
 
