Страны ЕС долго выступать будут против членства Украины, заявил евродепутат

БРЮССЕЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Многие страны ЕС будут долго выступать против членства Украины в сообществе, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Учитывая размеры страны, значение ее сельскохозяйственного сектора и степень разрушений, я ожидаю, что многие государства-члены будут очень долго выступать против членства Украины", - сказал он.
Собеседник подчеркнул, что "Украине также придется урегулировать проблемы со своими соседями до вступления - не только с Россией, но и с другими соседними странами, где есть национальные меньшинства на Украине".