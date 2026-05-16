"Мы в ужасе". На Западе поразились действиям российских войск на Украине - РИА Новости, 16.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 16.05.2026 (обновлено: 11:35 16.05.2026)
"Мы в ужасе". На Западе поразились действиям российских войск на Украине

Танк Т-80БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Россия побеждает в конфликте и остается лишь вопрос, насколько разгромной будет ее победа.
  • По оценке Миршаймера, наступление российских войск сопровождается колоссальными потерями в рядах ВСУ.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украина терпит поражение, и в отношении исхода конфликта остается лишь вопрос, насколько разгромной будет победа России, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Россия побеждает. <…> Так что единственный интересный вопрос на данный момент, насколько масштабной будет победа России", — отметил он.
По оценке Миршаймера, наступление российских войск сопровождается колоссальными потерями в рядах ВСУ.
"Совершенно очевидно, что русские снова наступают. . <…> Но мы ничего не слышим о потерях среди украинцев. <…> Думаю, причина состоит в том, что если бы мы узнали реальные цифры, то были бы в ужасе от потерь украинской стороны", — подчеркнул профессор.
По данным Минобороны, за минувшие сутки российские войска установили контроль над населенными пунктами Чайковка в Харьковской области и Чаривное в Запорожской области.
Кроме того, с 12 по 15 мая российские вооруженные силы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам нанесли массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и ударными беспилотниками.
За прошедшую неделю украинские войска потеряли более 6785 военнослужащих, 81 боевую бронированную машину, 65 орудий полевой артиллерии и 44 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
