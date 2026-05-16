Рейтинг@Mail.ru
"Мы проигрываем": на Западе выступили с громким заявлением об Украине - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:56 16.05.2026
"Мы проигрываем": на Западе выступили с громким заявлением об Украине

Профессор Диесен: слова Запада о победе Киева не соответствуют действительности

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад ограничивает свободу слова, чтобы скрыть информацию о своем проигрыше в конфликте на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
  • Он отметил, что европейцев заставляют верить в победу Киева, а признание поражения приравнивают к поддержке России.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Запад всеми силами сдерживает распространение информации о том, что проигрывает в конфликте на Украине, ограничивая свободу слова, рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала.
«
"Настроения в Европе таковы, что рамки свободы слова сводятся к следующему: если вы признаете, что мы проигрываем, это означает, что вы принимаете сторону противника. Поэтому нам всегда приходится притворяться, твердить, что это, знаете ли, "неспровоцированная война со стороны русских", а "украинцы побеждают". Все обязаны повторять эти вещи, которые не соответствуют действительности", — отметил он.
Рига - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Хватит этой ерунды!" На Западе набросились на Латвию из-за атак на Россию
01:41
Третьего мая официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад не прятать голову в песок из-за преступлений Киева, отметив бескомпромиссную стерилизацию его информационного пространства и зачистку от любых проявлений инакомыслия.
В апреле президент Владимир Путин заявил об уверенности, что Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине. При этом глава государства подчеркивал, что Москва готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
"К этому все идет". В Киеве забили тревогу из-за бегства Зеленского
Вчера, 18:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМария ЗахароваВладимир ПутинЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала