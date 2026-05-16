- Запад ограничивает свободу слова, чтобы скрыть информацию о своем проигрыше в конфликте на Украине, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
- Он отметил, что европейцев заставляют верить в победу Киева, а признание поражения приравнивают к поддержке России.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Запад всеми силами сдерживает распространение информации о том, что проигрывает в конфликте на Украине, ограничивая свободу слова, рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в эфире YouTube-канала.
"Настроения в Европе таковы, что рамки свободы слова сводятся к следующему: если вы признаете, что мы проигрываем, это означает, что вы принимаете сторону противника. Поэтому нам всегда приходится притворяться, твердить, что это, знаете ли, "неспровоцированная война со стороны русских", а "украинцы побеждают". Все обязаны повторять эти вещи, которые не соответствуют действительности", — отметил он.
Третьего мая официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад не прятать голову в песок из-за преступлений Киева, отметив бескомпромиссную стерилизацию его информационного пространства и зачистку от любых проявлений инакомыслия.
В апреле президент Владимир Путин заявил об уверенности, что Россия достигнет целей специальной военной операции на Украине. При этом глава государства подчеркивал, что Москва готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.