Украинские банки опасаются брать деньги на залог для Ермака, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2026
00:06 16.05.2026
Украинские банки опасаются брать деньги на залог для Ермака, пишут СМИ

"Страна": банки Украины не хотят брать деньги на залог для Ермака из-за проверок

© REUTERS / Alina Smutko
Андрей Ермак в суде. Архивное фото
Андрей Ермак в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские банки опасаются брать деньги на залог для Андрея Ермака, задержанного по подозрению в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
  • Банки опасаются проверок со стороны Национального банка Украины и возможных штрафов, которые могут привести к их банкротству.
  • По мнению финансистов, Ермак сможет собрать платежи в счет залога только при поддержке главы НБУ Андрея Пышного.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Украинские банки не хотят брать деньги на залог экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку, задержанному по подозрению в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом, из-за риска проверок со стороны Национального банка Украины (НБУ), сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на представителей банка.
"Моя структура и многие другие банки поставили такие платежи в блок. Нам не нужны проблемы с финмониторингом от Нацбанка... Проще отказаться на основании риско-ориентированного подхода и постановления НБУ...", - заявил неназванный председатель правления одного из банков, его слова приводит издание.
Банки, которые попадут под проверку со стороны Нацбанка, могут получить штраф в размере 135,15 миллиона гривен (222,88 миллиона рублей), что может привести к их банкротству, добавляется в материале.
Как считают финансисты, на которых ссылается издание, Ермак сможет собрать платежи в счет залога только в том случае, если будет дана соответствующая "отмашка сверху" от главы НБУ Андрея Пышного, который на фоне скандала сам рискует потерять свою должность.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
