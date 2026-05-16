Миляев дал старт региональному этапу Всероссийской Спартакиады госслужащих

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Региональный этап I Всероссийской открытой Спартакиады государственных гражданских и муниципальных служащих стартовал в субботу в Туле, в его открытии принял участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, сообщает пресс-служба облправительства.

В региональном этапе соревнований, который пройдет с 16 мая по 25 июля, принимают участие 44 команды, всего около полутора тысяч человек. Они будут соревноваться в шести видах спорта: баскетболе, мини-футболе, плавании, настольном теннисе, легкой атлетике и шахматах.

В приветствии участникам состязаний Миляев отметил, что развитие спортивной культуры среди управленцев – одна из приоритетных федеральных задач.

"Мы уделяем большое внимание вопросам развития физкультуры и спорта - не только профессионального, но и детско-юношеского, массового и, конечно же, корпоративного спорта. Это хорошая практика в поддержании и воспитании командного духа и силы воли каждого участника", - приводятся в сообщении его слова.

Спартакиада проводится во исполнение поручений президента РФ по формированию здорового корпуса госслужащих и включена в Единый календарный план Минспорта России на 2026 год. Предложение организовать ее поступило на заседании комиссии Госсовета по направлению "Физическая культура и спорт" по теме "О развитии массового и корпоративного спорта" от президента АНО "Центральный спортивный совет государственной службы" Сергея Качушкина. Инициативу поддержала комиссия Госсовета по спорту, которую возглавляет Миляев.