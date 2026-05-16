Трамп заявил о ликвидации в Африке второго человека в глобальном ИГ*
07:04 16.05.2026 (обновлено: 07:19 16.05.2026)
Трамп заявил о ликвидации в Африке второго человека в глобальном ИГ*

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что этой ночью военные США и Нигерии ликвидировали в Африке второго человека в глобальном командовании террористической организации "Исламское государство"* Абу Билала аль-Минуки.
"Сегодня ночью по моему указанию отважные американские военные и Вооруженные силы Нигерии безупречно выполнили тщательно спланированную и очень сложную миссию по ликвидации самого активного террориста в мире. Абу Билал аль-Минуки, второй по значимости командир ИГ* в мире, думал, что сможет спрятаться в Африке, но он и не подозревал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
*Организация, признанная террористической на территории РФ
