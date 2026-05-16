Трамп заявил, что США не хотят воевать с Китаем из-за Тайваня

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотели бы воевать с Китаем ради независимости Тайваня.

"Мы не хотим, чтобы кто-то говорил: а давайте провозгласим независимость, потому что Соединенные Штаты нас поддержат", - добавил Трамп.