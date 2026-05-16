Трамп заявил, что США не хотят воевать с Китаем из-за Тайваня

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотели бы воевать с Китаем ради независимости Тайваня.
Американский лидер также предположил, что Пекин скорее всего не будет принимать никаких шагов в отношении острова, если ситуация останется такой как есть.
"Мы не хотим, чтобы кто-то говорил: а давайте провозгласим независимость, потому что Соединенные Штаты нас поддержат", - добавил Трамп.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.