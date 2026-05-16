Трамп призвал Китай и Тайвань остыть

03:36 16.05.2026
ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал КНР и Тайвань немного остыть.
"Тайваню было бы очень разумно немного остыть. Китаю тоже было бы очень разумно немного остыть", – сказал Трамп в интервью Fox News.
Трамп ранее заявлял, что не видит риска перерастания разногласий США и КНР по Тайваню в полноценный конфликт.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
