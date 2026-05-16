Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что США смогут развернуть Кубу в свою сторону - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 16.05.2026
Трамп утверждает, что США смогут развернуть Кубу в свою сторону

Трамп заявил, что хотел бы вернуться и инвестировать в Кубу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты смогут развернуть Кубу в свою сторону.
  • Американский лидер добавил, что думает как о кубинцах, живущих на острове, так и тех, кто проживает в США, но хотел бы вернуться и инвестировать в Кубу.
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты смогут развернуть Кубу в свою сторону, добавив, что этот вопрос занимает его с самого детства.
"Я слышу о Кубе с тех пор, как был маленьким мальчиком. Все постоянно говорят: что происходит с Кубой? И думаю, мы ее повернем (в сторону США - ред.)", - сказал Трамп каналу Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Трамп заявил, что Куба находится в упадке
Вчера, 15:30
Американский лидер добавил, что думает как о кубинцах, живущих на острове, так и тех, кто проживает в США, но хотел бы вернуться и инвестировать в Кубу.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Трамп решил доделать дело 12 президентов США. А зря
31 января, 08:00
 
В миреКубаСШАДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала