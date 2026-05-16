Трамп призвал Китай строить предприятия в США, чтобы избежать пошлин

01:40 16.05.2026
Трамп призвал Китай строить предприятия в США и нанимать американцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай может избежать пошлин со стороны США, если будет строить предприятия в Америке.
  • По словам Трампа, на таких предприятиях должны работать американцы.
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Если Китай хочет избежать пошлин со стороны США, то Пекин должен строить предприятия в Америке и на них нанимать американцев, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Если они хотят избежать пошлин, они будут строить (предприятия - ред.) в Соединенных Штатах", - сказал Трамп в интервью Fox News.
Американские сотрудники на таких предприятиях также помогут КНР избежать пошлин, добавил он.
