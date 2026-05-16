Трамп заявил, что вопрос о поставках оружия Тайваню пока поставлен на паузу

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов поставлен на паузу.

Трамп отметил, что решение зависит от Китая и назвал потенциальную сделку сильным козырем на переговорах.

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о поставках Тайваню американского оружия на 12 миллиардов долларов пока поставлен на паузу.

"Я пока откладываю это решение, все зависит от Китая . Откровенно говоря, для нас это очень сильный козырь на переговорах. Речь идет о большом количестве оружия. Двенадцать миллиардов долларов - это очень много оружия", - сказал Трамп каналу Fox News

При этом американский лидер отметил, что его переговоры в Китае не повлияли на политику США в отношении Тайваня.

"Ничего не изменилось", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.