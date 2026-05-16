Трамп заявил, что вопрос о поставках оружия Тайваню пока поставлен на паузу

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о поставках Тайваню американского оружия на 12 миллиардов долларов пока поставлен на паузу.
При этом американский лидер отметил, что его переговоры в Китае не повлияли на политику США в отношении Тайваня.
"Ничего не изменилось", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.