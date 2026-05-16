Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что вопрос о поставках оружия Тайваню пока поставлен на паузу - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 16.05.2026 (обновлено: 02:07 16.05.2026)
Трамп заявил, что вопрос о поставках оружия Тайваню пока поставлен на паузу

Трамп: вопрос о поставках Тайваню оружия на 12 миллиардов долларов пока на паузе

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о поставках оружия Тайваню на 12 миллиардов долларов поставлен на паузу.
  • Трамп отметил, что решение зависит от Китая и назвал потенциальную сделку сильным козырем на переговорах.
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о поставках Тайваню американского оружия на 12 миллиардов долларов пока поставлен на паузу.
"Я пока откладываю это решение, все зависит от Китая. Откровенно говоря, для нас это очень сильный козырь на переговорах. Речь идет о большом количестве оружия. Двенадцать миллиардов долларов - это очень много оружия", - сказал Трамп каналу Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Трамп заявил, что поговорит с лидерами Тайваня, прежде чем продавать оружие
Вчера, 19:19
При этом американский лидер отметил, что его переговоры в Китае не повлияли на политику США в отношении Тайваня.
"Ничего не изменилось", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Трамп заявил, что выработал взаимопонимание с Си по вопросу Тайваня и Ирана
Вчера, 14:11
 
В миреТайваньКитайПекинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала