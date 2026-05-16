Telegram заблокировал канал организации, защищающей россиян в интернете

Она заявила, что "Белый интернет" продолжит защищать права россиян на других площадках, в том числе на платформе "Макс".

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Telegram заблокировал канал организации "Белый интернет", занимающейся защитой пользователей Сети, сообщила РИА Новости генеральный директор организации, член Совета при президенте России по правам человека Элина Сидоренко.

"Telegram заблокировал канал "Белого интернета" — официальной организации в России, которая занимается защитой людей в интернете", — сказала Сидоренко.

Она отметила, что организация "Белый Интернет" всегда отстаивала законные права россиян в Сети, открыто говорила о проблемах и требовала, чтобы иностранные платформы выполняли все правила безопасности и уважали права российских граждан.

« "Это очередное свидетельство того, что Telegram ведет откровенно недружественную политику по отношению к России и к нашим гражданам", — подчеркнула член СПЧ.