Telegram заблокировал канал организации, защищающей россиян в интернете - РИА Новости, 16.05.2026
12:46 16.05.2026 (обновлено: 17:25 16.05.2026)
Telegram заблокировал канал организации, защищающей россиян в интернете

Сидоренко: Telegram заблокировал канал организации "Белый интернет"

Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Telegram заблокировал канал организации, которая занимается защитой людей в интернете, сообщила член Совета при президенте по правам человека Элина Сидоренко.
  • Она заявила, что "Белый интернет" продолжит защищать права россиян на других площадках, в том числе на платформе "Макс".
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Telegram заблокировал канал организации "Белый интернет", занимающейся защитой пользователей Сети, сообщила РИА Новости генеральный директор организации, член Совета при президенте России по правам человека Элина Сидоренко.
"Telegram заблокировал канал "Белого интернета" — официальной организации в России, которая занимается защитой людей в интернете", — сказала Сидоренко.
Она отметила, что организация "Белый Интернет" всегда отстаивала законные права россиян в Сети, открыто говорила о проблемах и требовала, чтобы иностранные платформы выполняли все правила безопасности и уважали права российских граждан.
"Это очередное свидетельство того, что Telegram ведет откровенно недружественную политику по отношению к России и к нашим гражданам", — подчеркнула член СПЧ.

Сидоренко заявила, что организация продолжит защищать права россиян — сетевых пользователей, но будет делать это на других площадках, в том числе на платформе "Макс".
