Рейтинг@Mail.ru
"Вопиющая ложь!" В Киеве накинулись на Буданова* из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 16.05.2026 (обновлено: 23:26 16.05.2026)
"Вопиющая ложь!" В Киеве накинулись на Буданова* из-за ситуации в зоне СВО

Гавришко назвала слова Буданова о ситуации с мобилизацией ложью

© Фото : пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : пресс-служба президента Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский историк Марта Гавришко назвала слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова о ситуации с мобилизацией ложью.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинский историк Марта Гавришко в соцсети X назвала слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о ситуации с мобилизацией ложью.
«
"Буданов защищает бусификацию. "Все участвуют в защите суверенитета Украины", — говорит он. И это вопиющая ложь. <…> Мужчины, втянутые в принудительную мобилизацию, — это бедняки. Вы никогда не увидите, как призывники останавливают мужчин в "Бентли" или "Мазерати" и запихивают их в фургоны под дулом пистолета. Они выкручивают руки механикам, строителям, водителям грузовиков. Вы никогда не увидите видео, где сыновей судей, прокуроров, депутатов избивают до крови в призывных пунктах, потому что они учатся за границей, наслаждаясь комфортной жизнью на Западе. <…> Это не "народная война". Ведь богатые сидят и подсчитывают деньги, заработанные на смерти своих бедных соотечественников", — написала она.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Решили избавиться". В Киеве рассказали об истерике Зеленского из-за России
Вчера, 15:49
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются уклониться от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Это позор!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов
Вчера, 20:50
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала