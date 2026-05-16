Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский историк Марта Гавришко назвала слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова о ситуации с мобилизацией ложью.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинский историк Марта Гавришко в соцсети X назвала слова главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о ситуации с мобилизацией ложью.
«
"Буданов защищает бусификацию. "Все участвуют в защите суверенитета Украины", — говорит он. И это вопиющая ложь. <…> Мужчины, втянутые в принудительную мобилизацию, — это бедняки. Вы никогда не увидите, как призывники останавливают мужчин в "Бентли" или "Мазерати" и запихивают их в фургоны под дулом пистолета. Они выкручивают руки механикам, строителям, водителям грузовиков. Вы никогда не увидите видео, где сыновей судей, прокуроров, депутатов избивают до крови в призывных пунктах, потому что они учатся за границей, наслаждаясь комфортной жизнью на Западе. <…> Это не "народная война". Ведь богатые сидят и подсчитывают деньги, заработанные на смерти своих бедных соотечественников", — написала она.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами стараются уклониться от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.