Рейтинг@Mail.ru
В США забили тревогу из-за нового козыря России в зоне СВО - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:22 16.05.2026
В США забили тревогу из-за нового козыря России в зоне СВО

MWM: Россия модернизирует дальний бомбардировщик Ту-160М

© AP Photo / Misha JaparidzeВоеннослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М
Военнослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© AP Photo / Misha Japaridze
Военнослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160М. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия делает ставку на глубокую модернизацию бомбардировщика Ту-160М.
  • Ту-160М может нести до шести крылатых ракет Х-55СМ, каждая из которых может быть оснащена термоядерной боеголовкой или обычной фугасной боевой частью.
  • Интеграция гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных крылатых ракет большой дальности может позволить Ту-160М ставить под угрозу ранее недосягаемые цели.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия делает ставку на глубокую модернизацию Ту-160М, пишет Military Watch Magazine.
«
"Россия модернизирует дальний бомбардировщик Ту-160М в качестве временного решения, пока разработка российского стелс-бомбардировщика ПАК ДА задерживается. Российский Ту-160М может нести до шести крылатых ракет Х-55СМ, предназначенных для ударов по наземным целям. Каждая из них может быть оснащена термоядерной боеголовкой мощностью 200 килотонн или обычной фугасной боевой частью", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Решили избавиться". В Киеве рассказали об истерике Зеленского из-за России
Вчера, 15:49
Как уточняется, Ту-160 в некотором роде сопоставим с американским B-52, поскольку оба самолета были существенно модернизированы для продления срока службы. Также оба предназначены для действий в менее напряженной воздушной обстановке из-за своих размеров.
«
"Также стоит вопрос о гиперзвуковом оружии, которое, как известно, есть у России. Интеграция гиперзвуковых ракет воздушного базирования и противокорабельных крылатых ракет большой дальности может позволить Ту-160М ставить под угрозу ранее недосягаемые цели", — резюмировали в статье.
Ранее National Interest писал, что ВСУ ничего не могут противопоставить российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М. Как сообщалось, российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от производственных мощностей стран НАТО, может позволить себе модернизацию самолетов, которая предоставит новые стратегические преимущества.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике — Ту-160М — развернули по решению президента России Владимира Путина.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Это позор!" В Киеве набросились на Зеленского после российских ударов
Вчера, 20:50
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОТу-160МB-52
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала