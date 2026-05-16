- Судан подтвердил наличие украинских наемников в рядах СБР, заявил посол России в стране Андрей Черновол.
- Посол отметил, что в стране говорят о задействовании СБР сотен инструкторов, в том числе дроноводов.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Официальный Судан подтверждает наличие украинских наемников в рядах СБР, в том числе дроноводов, сообщил посол России в стране Андрей Черновол.
"Местные СМИ регулярно пишут о фактах наличия в рядах мятежных Сил быстрого реагирования украинских наемников. Эту же информацию здесь подтверждают и на официальном уровне. Говорят о задействовании СБР сотен инструкторов, в том числе дроноводов", - сказал Черновол газете "Известия".
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. В последнее время фиксируется все больше случаев ударов по военным и гражданским объектам в Судане с помощью беспилотников.
Ранее заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский заявил, что западное оружие, которое перепродает ВСУ, замечено у террористических формирований в Судане.
