Стармер может уйти в отставку и отдать пост мэру Манчестера, пишут СМИ

02:16 16.05.2026 (обновлено: 09:29 16.05.2026)
Telegraph: Стармер может уйти в отставку и отдать пост мэру Манчестера Бернхэму

© AP Photo / Jonathan Brady — Кир Стармер
Кир Стармер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стармер может уйти в отставку и отдать пост британского премьера мэру Манчестера, пишет Telegraph.
  • Соратники попросили главу правительства не объявлять об уходе до дополнительных выборов, опасаясь хаоса.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер может уйти в отставку и отдать пост мэру Манчестера Энди Бернхэму, пишет Telegraph.
"Министры считают, что Кир Стармер может рассмотреть возможность ухода с поста премьер-министра, если Энди Бернхэм победит на дополнительных выборах в округе Мейкерфилд", — отметила газета.
По данным издания, ведущие лейбористы Анджела Рейнер и Эд Милибэнд откажутся от амбиций стать главами партии и поддержат Бернхэма, если он станет членом парламента и начнет борьбу за лидерство.
Как пишет Telegraph, соратники попросили Стармера не объявлять об отставке до дополнительных выборов, ожидаемых 18 июня, опасаясь хаоса.
В мае почти сто депутатов призвали премьера уйти с поста после провала лейбористов на местных выборах. В знак протеста ушли в отставку несколько чиновников правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, который считается ключевым соперником Стармера.
Мэр Манчестера, которого также считают оппонентом действующего главы правящей партии, намерен избираться в парламент, что позволит ему бороться за премьерское кресло.
