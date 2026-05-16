Стармер может уйти в отставку и отдать пост мэру Манчестера, пишут СМИ

Как пишет Telegraph, соратники попросили Стармера не объявлять об отставке до дополнительных выборов, ожидаемых 18 июня, опасаясь хаоса.

В мае почти сто депутатов призвали премьера уйти с поста после провала лейбористов на местных выборах. В знак протеста ушли в отставку несколько чиновников правительства, включая министра здравоохранения Уэса Стритинга, который считается ключевым соперником Стармера.