Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, сколько полярных станций осталось в стране - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 16.05.2026 (обновлено: 11:59 16.05.2026)
Россиянам рассказали, сколько полярных станций осталось в стране

Ильина: количество полярных станций сократилось в 2,5 раза со времён СССР

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Остров Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Остров Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество полярных станций в России сократилось в 2,5 раза со времен СССР, рассказала начальник ЦЛГМИ Анастасия Ильина.
  • Сейчас в акватории Севморпути работает чуть более 40 полярных станций.
  • Острая нехватка информации с полярных станций ощущается в восточном секторе Севморпути, где организуется навигация в зимне-весеннее время года.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Количество полярных станций сократилось в 2,5 раза со времён СССР, до чуть более сорока, особенно дефицит гидрометинформации ощущается в вопросах прогнозирования ледовой обстановки на самом сложном участке Севморпути, в его восточном секторе, рассказала в интервью РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасия Ильина.
«
"Важным источником гидрометинформации (для прогнозирования ледовой обстановки на Севморпути – ред.) являются данные с полярных станций. К сожалению, количество их с советских времён сократилось почти в 2,5 раза. В настоящее время чуть более 40 станций, расположенных в акватории Севморпути, продолжают работать. В советское время их было около 100", - сказала Ильина.
Она отметила, что острая нехватка информации ощущается в восточном секторе СМП.
"Именно в той части, куда сегодня направлены все силы по организации навигации в зимне-весеннее время года. Это самый трудный участок, где регулярной навигации никогда не было", - заключила эксперт.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Эксперт объяснил, какие поселения нужно создавать в Арктике
Вчера, 07:36
 
РоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала