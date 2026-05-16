Россиянам рассказали, сколько полярных станций осталось в стране

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Количество полярных станций сократилось в 2,5 раза со времён СССР, до чуть более сорока, особенно дефицит гидрометинформации ощущается в вопросах прогнозирования ледовой обстановки на самом сложном участке Севморпути, в его восточном секторе, рассказала в интервью РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасия Ильина.
"Важным источником гидрометинформации (для прогнозирования ледовой обстановки на Севморпути – ред.) являются данные с полярных станций. К сожалению, количество их с советских времён сократилось почти в 2,5 раза. В настоящее время чуть более 40 станций, расположенных в акватории Севморпути, продолжают работать. В советское время их было около 100", - сказала Ильина.
Она отметила, что острая нехватка информации ощущается в восточном секторе СМП.
"Именно в той части, куда сегодня направлены все силы по организации навигации в зимне-весеннее время года. Это самый трудный участок, где регулярной навигации никогда не было", - заключила эксперт.