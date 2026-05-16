16:40 16.05.2026
В администрации США расходятся мнения по Ирану, пишут СМИ

CNN: в администрации Трампа разные мнения относительно дальнейших шагов по Ирану

  • В администрации президента США Дональда Трампа есть разные мнения относительно дальнейших шагов по Ирану.
  • Часть чиновников выступает за «агрессивный подход», другие — за сохранение внимания на дипломатии.
  • Сам Трамп склоняется к дипломатии, надеясь, что комбинация прямых переговоров и экономического давления убедит Иран заключить сделку.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В администрации президента США Дональда Трампа есть разные мнения относительно дальнейших шагов по Ирану, они включают в себя дипломатические меры и "агрессивный подход", утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Внутри администрации существуют разные мнения относительно дальнейших шагов. Некоторые, в том числе чиновники в Пентагоне, выступают за более агрессивный подход... Однако другие выступают за сохранение внимания на дипломатии. Сам Трамп в последние недели склоняется к этому подходу, надеясь, что комбинация прямых переговоров и экономического давления убедит Иран заключить сделку", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, сторонники "агрессивного подхода" выступают за целенаправленные удары, которые, как они надеются, окажут дополнительное давление на Иран с целью достижения компромисса. При этом, по данным CNN, в окружении Трампа нарастает стремление найти выход из конфликта по мере приближения промежуточных выборов, которые состоятся в ноябре.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
