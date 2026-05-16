США допускают захват Кастро по венесуэльскому сценарию, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2026
15:54 16.05.2026 (обновлено: 16:30 16.05.2026)
NYT: США допускают захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американские власти допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, пишет New York Times со ссылкой на сотрудников Белого дома.
Вашингтон планирует завести дело против политика, сообщала газета USA Today. Ранее США использовали федеральное обвинение как предлог для вторжения в Каракас и захвата президента страны Николаса Мадуро.
«

"Высокопоставленные чиновники хотят по меньшей мере иметь возможность разыграть сценарий Венесуэлы снова", — отметила NYT.

Издание также привело позицию других источников, близких к президенту Дональду Трампу. Они считают, что он может не одобрить попытку захвата Кастро. Тем не менее, по мнению собеседников, самой угрозы может быть достаточно для давления на Гавану.
В конце января глава Белого дома разрешил вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он объявил чрезвычайное положение из-за якобы исходящей оттуда угрозы нацбезопасности. С тех пор страна переживает топливный кризис, преодолеть который помогала Россия, доставив гуманитарный груз в сто тысяч тонн нефти.
В начале мая Трамп подписал указ, который ввел ограничения против иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах подсанкционных лиц и компаний на Кубе. Он также допустил возможность отправки к ее берегам авианосца "Авраам Линкольн", после чего жители острова якобы сдадутся с благодарностью.
Со своей стороны, президент латиноамериканской республики Мигель Диас-Канель подчеркивал, что кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну.
