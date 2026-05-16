07:40 16.05.2026
Экс-подполковник США рассказал, чем занимались биолаборатории на Украине

Сотрудник лаборатории в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик. Архивное фото
  • Подполковник в отставке Эрл Расмуссен заявил, что биолаборатории на Украине занимались секретными разработками наступательных биологических средств.
  • Расмуссен отметил, что данные лаборатории работали в сверхсекретном режиме и, вероятнее всего, имели совершенно конкретные узконаправленные задачи.
ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Биолаборатории на Украине занимались секретными разработками наступательных биологических средств, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
"На территории Украины и в других местах имелись биоматериалы, на основе которых разрабатывались потенциальные наступательные биологические средства", - сказал Расмуссен.
По его словам, в ряде случаев появлялись сообщения "о проведении исследований, основанных на анализе ДНК-структуры, а также об использовании различных видов животного мира в качестве переносчиков."
Расмуссен отметил, что данные лаборатории работали в сверхсекретном режиме и, вероятнее всего, имели совершенно конкретные узконаправленные задачи.
"Безусловно, эти лаборатории представляют опасность. Если их не проверять, их деятельность может привести к таким последствиям, как пандемия коронавируса или что-то еще хуже", - добавил он.
Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила в понедельник, что США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла "плохим шпионским романом", "российской пропагандой" и "конспирологией".
