© AP Photo / Andrew Harnik, File Сотрудник лаборатории в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик

Экс-подполковник США рассказал, чем занимались биолаборатории на Украине

ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Биолаборатории на Украине занимались секретными разработками наступательных биологических средств, заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.

"На территории Украины и в других местах имелись биоматериалы, на основе которых разрабатывались потенциальные наступательные биологические средства", - сказал Расмуссен

По его словам, в ряде случаев появлялись сообщения "о проведении исследований, основанных на анализе ДНК-структуры, а также об использовании различных видов животного мира в качестве переносчиков."

Расмуссен отметил, что данные лаборатории работали в сверхсекретном режиме и, вероятнее всего, имели совершенно конкретные узконаправленные задачи.

"Безусловно, эти лаборатории представляют опасность. Если их не проверять, их деятельность может привести к таким последствиям, как пандемия коронавируса или что-то еще хуже", - добавил он.

Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила в понедельник, что США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.

Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.