Сын Трампа хочет подать в суд на бывшего пресс-секретаря Байдена за ложь

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сын президента США Дональда Трампа Эрик сообщил, что подаст в суд на бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, занимавшую эту должность при администрации Джо Байдена, и телеканал MS NOW, где Псаки работает телеведущей, за откровенную ложь о его поездке в Китай.

"Я намерен подать в суд на Джен Псаки и MS NOW по поводу видеоролика ниже. Проясню - вопреки ее монологу и откровенной лжи, я никогда не входил в совет директоров (криптовалютной компании - ред.) ALT5... У меня нет никаких деловых интересов в Китае. Никакой недвижимости, никаких инвестиций, ничего! Я присоединился к этой поездке по одной причине - как любящий сын, который обожает своего отца и не мог пропустить возможность быть рядом с ним в этот невероятный момент", - написал Эрик Трамп в соцсети Х

Ранее Псаки в телеэфире заявила, что Эрик Трамп, который не занимает никакой должности в правительстве США, должен быть изолирован от правительственной деятельности, поскольку он взял на себя управление бизнесом отца после его возвращения в Белый дом, чтобы избежать конфликта интересов.