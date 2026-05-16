06:53 16.05.2026
Сын Трампа хочет подать в суд на бывшего пресс-секретаря Байдена за ложь

Сын Трампа подаст в суд на Псаки за откровенную ложь о его поездке в Китай

© AP Photo / Richard DrewЭрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке
Эрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эрик Трамп намерен подать в суд на Джен Псаки и телеканал MS NOW.
  • Причиной иска стала ложь о деловых интересах Эрика Трампа в Китае.
  • Эрик Трамп утверждает, что у него нет деловых интересов в Китае и он присоединился к поездке в Китай как любящий сын.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сын президента США Дональда Трампа Эрик сообщил, что подаст в суд на бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, занимавшую эту должность при администрации Джо Байдена, и телеканал MS NOW, где Псаки работает телеведущей, за откровенную ложь о его поездке в Китай.
"Я намерен подать в суд на Джен Псаки и MS NOW по поводу видеоролика ниже. Проясню - вопреки ее монологу и откровенной лжи, я никогда не входил в совет директоров (криптовалютной компании - ред.) ALT5... У меня нет никаких деловых интересов в Китае. Никакой недвижимости, никаких инвестиций, ничего! Я присоединился к этой поездке по одной причине - как любящий сын, который обожает своего отца и не мог пропустить возможность быть рядом с ним в этот невероятный момент", - написал Эрик Трамп в соцсети Х.
Ранее Псаки в телеэфире заявила, что Эрик Трамп, который не занимает никакой должности в правительстве США, должен быть изолирован от правительственной деятельности, поскольку он взял на себя управление бизнесом отца после его возвращения в Белый дом, чтобы избежать конфликта интересов.
Президент США Дональд Трамп 13-15 мая посетил Китай с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
