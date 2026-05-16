06:46 16.05.2026 (обновлено: 07:33 16.05.2026)
"Они безумны": в США сделали заявление по подготовке к войне с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф считает, что фантазии Запада о расчленении России и взятии ее нефтяных ресурсов под контроль безумны и обернутся против него самого.
  • По словам эксперта, реалии на поле боя СВО развеяли планы у Соединенных Штатов, которые теперь не готовы поддерживать военные устремления Старого Света против России.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Фантазии Запада о расчленении России и взятии ее нефтяных ресурсов под контроль безумны и обернутся против него самого, рассказал профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в интервью профессору Гленну Диесену, размещенному на его YouTube-канале.
"Заполучить топливо для того, чтобы мы могли монополизировать мировой нефтяной рынок — это своего рода имперская фантазия. <…> Наши союзники, европейцы, ввяжутся в войну с Россией, а мы сможем расчленить ее и взять под контроль находящуюся там нефть? Подобные фантазии безумны, но они безумны в том смысле, что на самом деле все происходит прямо наоборот. Запад просто теряет над всем контроль", — отметил он.
По словам эксперта, реалии на поле боя СВО развеяли такие планы у Соединенных Штатов, которые отныне не готовы поддерживать военные устремления Старого Света против России.
"Если со стороны Европы будет еще больше разжигания войны против России, вы, европейцы, можете удивиться тому, что Трамп начнет отворачиваться от вас и относиться к вам все более враждебно. <…> Когда американцы думали, что смогут победить на Украине и это станет способом развалить Россию — те фантазии играли свою роль. Но теперь, когда им стало ясно, что этого не произойдет, у них пропало всякое желание воевать", — подытожил Вольф.
На прошлой неделе Владимир Путин заявил о том, что в 2022 году Запад рассчитывал на быстрый крах России, ожидая полного крушения государственности. По словам лидера, в течение шести месяцев с момента начала спецоперации США и Европа надеялись на фактический развал страны.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя вовлеченность стран Запада в конфликты в разных уголках мира, отметила, что корни западной демократии тянутся к природным ресурсам.
