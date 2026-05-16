Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль готовятся к возможному возобновлению атак на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:56 16.05.2026
США и Израиль готовятся к возможному возобновлению атак на Иран, пишут СМИ

NYT: США и Израиль готовятся к возможному возобновлению атак на Иран

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия ударов со стороны Израиля и США по Тегерану
Последствия ударов со стороны Израиля и США по Тегерану - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия ударов со стороны Израиля и США по Тегерану. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана.
  • Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня 8 апреля, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США и Израиль готовятся в возможному возобновлению атак на Иран, которое может произойти уже на следующей неделе, утверждает издание New York Times со ссылкой на ближневосточные источники.
"США и Израиль ведут интенсивную подготовку, самую масштабную с момента вступления в силу режима прекращения огня, к возможному возобновлению атак против Ирана уже на следующей неделе", - пишет издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
Пожар на нефтяном терминале в Фуджейре, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
СМИ: энергокризис из-за агрессии против Ирана может растянуться на годы
21 марта, 18:17
 
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала