Береговая охрана США объявила о перехвате трех лодок наркоторговцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Береговая охрана США объявила об изъятии около трех тонн кокаина на сумму свыше 45 миллионов долларов.
- Экипаж катера береговой охраны "Тахома" перехватил три лодки предполагаемых контрабандистов у берегов Колумбии.
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Береговая охрана США объявила об изъятии около трех тонн кокаина на сумму свыше 45 миллионов долларов у берегов Колумбии.
"Экипаж катера береговой охраны "Тахома" 8 мая одновременно перехватил три лодки предполагаемых контрабандистов примерно в 90 милях (145 километров - ред.) от Картахены, Колумбия. На борту находилось около 6085 фунтов (около 2,76 тонны - ред.) кокаина на сумму почти 45,8 миллиона долларов", - говорится в заявлении береговой охраны.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей.
В ноябре 2025 года американский министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.
