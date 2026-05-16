Рейтинг@Mail.ru
Береговая охрана США объявила о перехвате трех лодок наркоторговцев - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 16.05.2026
Береговая охрана США объявила о перехвате трех лодок наркоторговцев

Береговая охрана США объявила об изъятии трех тонн кокаина у берегов Колумбии

© Фото : U.S. Coast Guard / Petty Officer 3rd Class Avery TibbetsКатер береговой охраны США в восточной части Тихого океана
Катер береговой охраны США в восточной части Тихого океана - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : U.S. Coast Guard / Petty Officer 3rd Class Avery Tibbets
Катер береговой охраны США в восточной части Тихого океана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Береговая охрана США объявила об изъятии около трех тонн кокаина на сумму свыше 45 миллионов долларов.
  • Экипаж катера береговой охраны "Тахома" перехватил три лодки предполагаемых контрабандистов у берегов Колумбии.
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Береговая охрана США объявила об изъятии около трех тонн кокаина на сумму свыше 45 миллионов долларов у берегов Колумбии.
"Экипаж катера береговой охраны "Тахома" 8 мая одновременно перехватил три лодки предполагаемых контрабандистов примерно в 90 милях (145 километров - ред.) от Картахены, Колумбия. На борту находилось около 6085 фунтов (около 2,76 тонны - ред.) кокаина на сумму почти 45,8 миллиона долларов", - говорится в заявлении береговой охраны.
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
США ударили по лодке предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане
9 мая, 03:49
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей.
В ноябре 2025 года американский министр войны Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.
Военнослужащие армии США устанавливают многоцелевой терминал, обеспечивающий доступ к спутниковой связи - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
CBS: первый военный США погиб в операции против наркокартелей
13 февраля, 11:00
 
В миреСШАКолумбияКартахенаПит Хегсет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала