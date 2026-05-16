Спасатели рассказали, как защитить собаку от клещей в лесу
03:39 16.05.2026
Спасатели рассказали, как защитить собаку от клещей в лесу

РИА Новости: владельцам собак посоветовали использовать противоклещевой ошейник

© Depositphotos.com / igorr1
Собака в лесу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Противоклещевой ошейник и репелленты помогут защитить собаку от клещей во время прогулки в лесу.
  • Во время прогулки с собакой в лесу следует как можно чаще осматривать питомца.
  • При укусе клеща нужно аккуратно извлечь паразита, положить его в баночку с перфорацией и сразу обратиться к врачу.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Обязательное использование противоклещевого ошейника и репеллентов позволит обеспечить защиту вашей собаке от клещей во время прогулки в лесу, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Мособлпожспас".
"Голодные членистоногие обычно подстерегают своих "кормильцев" в траве и на кустарниках, а также в затененных и влажных местах, расположенных возле леса. Поэтому обязательно используйте для прогулки с питомцем репелленты для отпугивания клещей и специальный противоклещевой ошейник", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что во время прогулки с собакой в лесу следует как можно чаще осматривать своего питомца. После возвращения домой необходимо еще раз тщательно осмотреть животное.
"При укусе клеща не паникуйте, аккуратно извлеките паразита и сразу обратитесь к врачу, положив клеща в баночку с перфорацией", - заключил представитель ведомства.
ОбществоМособлпожспасРоссия
 
 
