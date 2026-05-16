Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты ударных беспилотников 6-й гвардейской армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили 40 единиц автомобильной техники ВСУ на харьковском направлении.
- Срыв ротации и снабжения ослабляет управление подразделениями противника, после чего по ним наносят удары расчеты беспилотных систем, артиллерия и штурмовые группы.
БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников 6-й гвардейской армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили порядка 40 единиц автомобильной техники ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Фунтик".
По его словам, пикапы и автомобили противника выявлялись разведывательными БПЛА при попытках ротации и подвоза продовольствия. Координаты оперативно передавались операторам FPV-дронов, которые после доразведки поражали технику на дорогах и при подъезде к позициям.
"Расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили порядка 40 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - сказал командир.
Собеседник агентства отметил, что срыв ротации и снабжения ослабляет управление подразделениями противника, после чего по ним наносят удары расчеты беспилотных систем, артиллерия и штурмовые группы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18