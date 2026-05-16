Рейтинг@Mail.ru
Дроны группировки "Север" уничтожили 40 машин ВСУ под Харьковом за неделю - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:09 16.05.2026
Дроны группировки "Север" уничтожили 40 машин ВСУ под Харьковом за неделю

РИА Новости: дроны "Севера" уничтожили 40 машин ВСУ за неделю под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ударных беспилотников 6-й гвардейской армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили 40 единиц автомобильной техники ВСУ на харьковском направлении.
  • Срыв ротации и снабжения ослабляет управление подразделениями противника, после чего по ним наносят удары расчеты беспилотных систем, артиллерия и штурмовые группы.
БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Расчеты ударных беспилотников 6-й гвардейской армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили порядка 40 единиц автомобильной техники ВСУ на харьковском направлении, сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным "Фунтик".
По его словам, пикапы и автомобили противника выявлялись разведывательными БПЛА при попытках ротации и подвоза продовольствия. Координаты оперативно передавались операторам FPV-дронов, которые после доразведки поражали технику на дорогах и при подъезде к позициям.
Российские военнослужащие готовят к запуску беспилотник ZALA в ходе проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Российские дроны нарушили снабжение ВСУ в Харьковской области
08:03
"Расчеты ударных дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили порядка 40 единиц автомобильной техники боевиков ВСУ за неделю на харьковском направлении", - сказал командир.
Собеседник агентства отметил, что срыв ротации и снабжения ослабляет управление подразделениями противника, после чего по ним наносят удары расчеты беспилотных систем, артиллерия и штурмовые группы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала