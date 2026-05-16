Врач объяснила, почему от хантавируса нет вакцины

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Вакцины от смертельно опасного хантавируса штамма Андес нет, так как случаи заражения единичные и разрабатывать ее было нецелесообразно, рассказала РИА Новости завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Татьяна Сатаева.

"Вакцины от хантавируса штамма Андес не существует. Так как случаи заражения единичные, то вакцину разрабатывать было нецелесообразно. Но опять-таки, если вирус будут распространяться, то, уверена, ее оперативно разработают", - отметила доктор медицинских наук.

По словам Сатаевой, угрозы пандемии хантавируса нет, но в случае необходимости в мире будет проведено дальнейшее изучение и приняты защитные меры.

"Из-за тех единичных случаев, которые произошли на круизном лайнере, не стоит паниковать. Они связаны с непосредственным контактом людей с зараженными животными", - сказала врач.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины Кабо-Верде . Три человека скончались. ВОЗ 12 мая сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.

Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.