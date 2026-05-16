Врач объяснила, почему от хантавируса нет вакцины
09:16 16.05.2026
Врач объяснила, почему от хантавируса нет вакцины

© REUTERS / Dado Ruvic — Положительный тест на хантавирус
  • Вакцины от хантавируса штамма Андес не существует, так как случаи заражения единичные и разработка вакцины нецелесообразна, рассказала врач.
  • Хантавирусы передаются человеку при контакте с грызунами и могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный легочный синдром.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Вакцины от смертельно опасного хантавируса штамма Андес нет, так как случаи заражения единичные и разрабатывать ее было нецелесообразно, рассказала РИА Новости завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Татьяна Сатаева.
"Вакцины от хантавируса штамма Андес не существует. Так как случаи заражения единичные, то вакцину разрабатывать было нецелесообразно. Но опять-таки, если вирус будут распространяться, то, уверена, ее оперативно разработают", - отметила доктор медицинских наук.
По словам Сатаевой, угрозы пандемии хантавируса нет, но в случае необходимости в мире будет проведено дальнейшее изучение и приняты защитные меры.
"Из-за тех единичных случаев, которые произошли на круизном лайнере, не стоит паниковать. Они связаны с непосредственным контактом людей с зараженными животными", - сказала врач.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. ВОЗ 12 мая сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
Медицинский институт имени С. И. Георгиевского - структурное подразделение Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.
