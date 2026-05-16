"Сармат" преодолевает все существующие комплексы ПРО, заявил Рябков

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский ракетный комплекс "Сармат" гарантированно преодолевает все существующие и еще находящиеся в разработке системы противоракетной обороны, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Эта система позволяет гарантированно преодолевать и существующие, и все находящиеся еще в режиме разработки комплексы противоракетной обороны", - сказал Рябков.
По его словам, специалисты на Западе прекрасно понимают, что аналогичных систем ни у кого в мире на данный момент нет.
"Они не хотят создавать рекламу "Сармату", но "Сармат" в рекламе не нуждается. То, что вы видели в опубликованном Минобороны видеоряде, говорит само за себя. Я дилетант, но на меня лично произвело большое впечатление отстреливание газогенератора, который по диаметру не имеет сопоставимых систем нигде. Это ровно тот случай, когда размер имеет значение", - добавил замминистра.
Во вторник командующий Российских войск стратегического назначения Сергей Каракаев доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".