Рейтинг@Mail.ru
В турецком Самсуне беспилотник повредил несколько домов - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 16.05.2026 (обновлено: 13:16 16.05.2026)
В турецком Самсуне беспилотник повредил несколько домов

Sözcü: беспилотник упал на улицу в турецком Самсуне, повредив два дома

© Фото : соцсетиОбломки беспилотника, упавшего в турецком городе Самсун
Обломки беспилотника, упавшего в турецком городе Самсун - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© Фото : соцсети
Обломки беспилотника, упавшего в турецком городе Самсун
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самсуне на севере Турции упал беспилотник.
  • В двух домах повреждены крыши и выбиты стекла, пострадавших нет.
  • Полиция начала расследование.
АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Дрон повредил несколько домов в Самсуне на севере Турции, пишет газета Sözcü.
«

"На месте было установлено, что упавший объект являлся беспилотным летательным аппаратом", — говорится в статье.

Инцидент произошел рано утром в районе Илкадым. Жители проснулись от громких звуков и вскоре нашли на улице обломки БПЛА.
Оказалось, что в двух домах повреждены крыши и выбиты стекла. На место ЧП прибыла полиция, пожарные и медики. Предварительно, пострадавших нет.
Власти начали расследование, чтобы выяснить, кому принадлежал дрон и с какой целью его запустили.
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
В Румынии у границы с Украиной обнаружили обломки беспилотника
26 апреля, 14:28
 
В миреСамсунТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала