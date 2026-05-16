В турецком Самсуне беспилотник повредил несколько домов

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Дрон повредил несколько домов в Самсуне на севере Турции, пишет газета Sözcü.
"На месте было установлено, что упавший объект являлся беспилотным летательным аппаратом", — говорится в статье.
Инцидент произошел рано утром в районе Илкадым. Жители проснулись от громких звуков и вскоре нашли на улице обломки БПЛА.
Оказалось, что в двух домах повреждены крыши и выбиты стекла. На место ЧП прибыла полиция, пожарные и медики. Предварительно, пострадавших нет.
Власти начали расследование, чтобы выяснить, кому принадлежал дрон и с какой целью его запустили.
