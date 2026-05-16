В турецком Самсуне беспилотник повредил несколько домов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Самсуне на севере Турции упал беспилотник.

В двух домах повреждены крыши и выбиты стекла, пострадавших нет.

Полиция начала расследование.

АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Дрон повредил несколько домов в Самсуне на севере Турции, пишет газета Дрон повредил несколько домов вна севере Турции, пишет газета Sözcü

« "На месте было установлено, что упавший объект являлся беспилотным летательным аппаратом", — говорится в статье.

Инцидент произошел рано утром в районе Илкадым. Жители проснулись от громких звуков и вскоре нашли на улице обломки БПЛА.

Оказалось, что в двух домах повреждены крыши и выбиты стекла. На место ЧП прибыла полиция, пожарные и медики. Предварительно, пострадавших нет.