ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Компетентные специалисты профильных ведомств должны проверить, имеется ли связь между работой американских биолабораторий в оккупированном Киевом Херсоне с хантавирусом, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла "плохим шпионским романом", "российской пропагандой" и "конспирологией".