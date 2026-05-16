05:39 16.05.2026
Сальдо призвал проверить связь биолабораторий на Украине с хантавирусом

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал проверить связь между работой американских биолабораторий в Херсоне и хантавирусом.
  • Сальдо отметил, что территории, где предположительно размещены американские биолаборатории, находятся под контролем Киева, поэтому доступ российских профильных служб туда ограничен.
ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Компетентные специалисты профильных ведомств должны проверить, имеется ли связь между работой американских биолабораторий в оккупированном Киевом Херсоне с хантавирусом, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Данных, что именно американская биолаборатория в Херсоне была связана с хантавирусом, у меня нет. Это должны устанавливать специалисты профильных ведомств", - сказал глава Херсонской области Сальдо.
Губернатор пояснил, что территории правого берега Днепра и Херсона, где предположительно размещены американские биолаборатории, находятся под контролем Киева, поэтому доступ российских профильных служб и ведомств туда ограничен.
"Что происходит сейчас на правом берегу Днепра, точно сказать невозможно. Территория находится под контролем киевского режима, доступа наших служб туда нет. Поэтому утверждать, где именно продолжается работа западных биолабораторий и чем они занимаются, губернатор региона не может. Это вопрос компетенции федеральных силовых, военных и санитарно-эпидемиологических ведомств", - заключил Сальдо.
Ранее в российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что украинские пограничники в Черниговской области регулярно умирают от хантавируса. Глава нацразведки США Тулси Габбард заявила, что Штаты проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду.
Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Администрация Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий, а все обвинения называла "плохим шпионским романом", "российской пропагандой" и "конспирологией".
