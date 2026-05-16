Движение вперед с отношениях России и США идет туго, заявил Рябков - РИА Новости, 16.05.2026
11:31 16.05.2026
Движение вперед с отношениях России и США идет туго, заявил Рябков

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что движение вперед в отношениях России и США идет туго и трудно.
  • По словам Рябкова, частота обсуждения важнейших вопросов министрами и госсекретарями зависит от того, насколько успешно стороны двигаются вперед в отношениях.
  • Рябков отметил, что движение является производной контактов, и подчеркнул наличие проблемы в продвижении дела вперед.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Движение вперед в отношениях России и США идет туго и трудно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Министр и госсекретарь в силу своего статуса, своего положения, обсуждают крупнейшие, важнейшие, центровые вопросы. Частота их обсуждения зависит, в том числе, от того, движемся мы вперед или нет. С движением туго, трудно", - сказал Рябков.
При этом он отметил, что есть и обратная зависимость - "движение это производная контактов".
"Есть баланс того и другого. Я думаю, что не нужно искать какие-то скрытые смыслы в том, что контакты происходят с некоей частотой. Все равно есть возможность доносить сигналы друг до друга. Главное, чтобы дело двигалось. С этим проблемы", - заключил Рябков.
