Движение вперед с отношениях России и США идет туго, заявил Рябков

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Движение вперед в отношениях России и США идет туго и трудно, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Министр и госсекретарь в силу своего статуса, своего положения, обсуждают крупнейшие, важнейшие, центровые вопросы. Частота их обсуждения зависит, в том числе, от того, движемся мы вперед или нет. С движением туго, трудно", - сказал Рябков.
При этом он отметил, что есть и обратная зависимость - "движение это производная контактов".
"Есть баланс того и другого. Я думаю, что не нужно искать какие-то скрытые смыслы в том, что контакты происходят с некоей частотой. Все равно есть возможность доносить сигналы друг до друга. Главное, чтобы дело двигалось. С этим проблемы", - заключил Рябков.