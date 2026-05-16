Рейтинг@Mail.ru
Рябков: Москва с иронией воспринимает реакцию Запада на испытания "Сармата" - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
10:49 16.05.2026 (обновлено: 11:38 16.05.2026)
Рябков: Москва с иронией воспринимает реакцию Запада на испытания "Сармата"

Рябков: РФ с иронией воспринимает реакцию Запада на испытания "Сармата"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания ракетного комплекса "Сармат"
Испытания ракетного комплекса Сармат - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания ракетного комплекса "Сармат"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва с иронией воспринимает решение западных стран игнорировать испытания ракетного комплекса "Сармат".
  • Россия будет демонстрировать свои возможности в сфере стратегических вооружений, чтобы охладить "горячие головы".
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Москве с иронией воспринимают решение западных стран игнорировать испытания ракетного комплекса "Сармат", заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«
"Мы не ожидали, не ожидаем и никогда не будем ожидать никакой реакции со стороны наших западных противников и оппонентов на испытания тех или иных наших перспективных систем, систем уже состоящих на вооружении у нас. Мы понимаем, что для них каждый эпизод, каждое событие такого рода — это повод демонстрировать квазибезразличие", — отметил он.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
"Сармат" на несколько лет опережает зарубежные технологии, заявил Мантуров
14 мая, 12:17
Дипломат подчеркнул, что Россия будет показывать свои возможности в сфере стратегических вооружений, чтобы охладить "горячие головы" на Западе.
«
"Потому что мы не хуже, а лучше других понимаем, что означает предстоящая постановка на вооружение этой системы. Аналогичных комплексов стратегической дальности на сегодня нет ни у кого", — добавил Рябков.
Испытания ракетного комплекса Сармат - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Гарантированное возмездие. Какой российской ракеты боятся на Западе
08:00
Во вторник командующий РВСН Сергей Каракаев доложил Владимиру Путину об успешном пуске "Сармата". Межконтинентальная ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, дальность полета превышает 35 тысяч километров. Это дает возможность преодоления всех существующих и перспективных систем ПВО.
Президент назвал этот комплекс самым мощным в мире. Первый полк с новейшей ракетой планируют поставить на боевое дежурство до конца года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Не наглейте: асимметричный ответ Западу Россия нашла на Востоке
Вчера, 08:00
 
Новое оружие РоссииВ миреРоссияСергей РябковВладимир ПутинСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала