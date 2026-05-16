Минобороны Румынии заявило об обнаружении ракеты на юго-востоке страны

КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Неразорвавшуюся ракету с двумя килограммами взрывчатки обнаружили во дворе нежилого дома в румынском уезде Тулча на границе с Украиной, утверждает румынское министерство национальной обороны.

Ранее румынские власти неоднократно сообщали об обнаружении на своей территории обломков беспилотников. На фоне этих инцидентов Бухарест начал стягивать дополнительные системы ПВО к границе, а страны восточного фланга НАТО призвали к усилению совместной противовоздушной обороны.

"Неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд был обнаружен в субботу во дворе нежилой собственности в населенном пункте Пардина уезда Тулча (граничит с Одесской областью Украины по реке Дунай - ред.)", - говорится в распространенном для СМИ сообщении румынского военного ведомства.

В министерстве заявили также, что техническая проверка подтвердила наличие внутри корпуса боеприпаса около двух килограммов взрывчатого вещества. При этом о предполагаемом происхождении снаряда пока не говорится.

В настоящее время периметр оцеплен силами полиции, пограничной полиции и Румынской службы информации (SRI). На место направлена группа специалистов минобороны для оценки ситуации и безопасной нейтрализации снаряда. Дело передано в прокуратуру при Апелляционной палате города Констанца