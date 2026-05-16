Минобороны Румынии заявило об обнаружении ракеты на юго-востоке страны
22:08 16.05.2026 (обновлено: 22:52 16.05.2026)
Минобороны Румынии заявило об обнаружении ракеты на юго-востоке страны

МО Румынии заявило об обнаружении неразорвавшейся ракеты на юго-востоке страны

Румынский военный. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Румынии обнаружили неразорвавшуюся ракету с двумя килограммами взрывчатки во дворе нежилого дома в уезде Тулча на границе с Украиной.
  • Периметр места обнаружения ракеты оцеплен силами полиции, пограничной полиции и Румынской службы информации, на место направлена группа специалистов минобороны.
  • В другом районе уезда Тулча обнаружены фрагменты неизвестного беспилотника, власти утверждают, что этот инцидент не связан с находкой ракеты.
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Неразорвавшуюся ракету с двумя килограммами взрывчатки обнаружили во дворе нежилого дома в румынском уезде Тулча на границе с Украиной, утверждает румынское министерство национальной обороны.
Ранее румынские власти неоднократно сообщали об обнаружении на своей территории обломков беспилотников. На фоне этих инцидентов Бухарест начал стягивать дополнительные системы ПВО к границе, а страны восточного фланга НАТО призвали к усилению совместной противовоздушной обороны.
"Неразорвавшийся неуправляемый реактивный снаряд был обнаружен в субботу во дворе нежилой собственности в населенном пункте Пардина уезда Тулча (граничит с Одесской областью Украины по реке Дунай - ред.)", - говорится в распространенном для СМИ сообщении румынского военного ведомства.
В министерстве заявили также, что техническая проверка подтвердила наличие внутри корпуса боеприпаса около двух килограммов взрывчатого вещества. При этом о предполагаемом происхождении снаряда пока не говорится.
В настоящее время периметр оцеплен силами полиции, пограничной полиции и Румынской службы информации (SRI). На место направлена группа специалистов минобороны для оценки ситуации и безопасной нейтрализации снаряда. Дело передано в прокуратуру при Апелляционной палате города Констанца.
В субботу правоохранительные органы также сообщили об обнаружении фрагментов неизвестного беспилотника в другом районе уезда Тулча - близ дельты Дуная. Как подчеркнули в местных органах власти, эти два инцидента не связаны между собой, так как места находок разделяет от 10 до 20 километров.
