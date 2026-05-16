Экс-глава МИД Румынии призвал возобновить сотрудничество с Россией - РИА Новости, 16.05.2026
20:54 16.05.2026
Экс-глава МИД Румынии Марга призвал возобновить сотрудничество с Россией

Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что страна сможет модернизироваться и стать полностью демократической при условии нормализации отношений с Россией, Китаем и Турцией.
  • Он подчеркнул, что восстановление полноценного диалога с ключевыми геополитическими игроками является неотъемлемым фактором для внутриполитических реформ, благосостояния и стабильного развития страны.
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Румыния сможет модернизироваться и стать полностью демократической страной при условии нормализации отношений с Россией, Китаем и Турцией, заявил бывший министр иностранных дел республики Андрей Марга.
Своим мнением румынский политик поделился в статье, вышедшей на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и кризиса в отношениях между Бухарестом и Москвой.
"Если нынешние руководители Румынии действительно хотят демократию в стране, то должны понимать, что демократия реализуется в международном сотрудничестве, а не во враждебности, независимо в каком направлении. Необходимо нормализовать отношения с Китаем, Россией, Турцией как неотъемлемое условие демократизации, модернизации и благосостояния Румынии", - приводит издание Cotidianulhd.ro слова Марги.
Экс-глава МИД подчеркнул, что восстановление полноценного диалога с ключевыми геополитическими игроками является неотъемлемым фактором не только для внутриполитических реформ, но также для благосостояния и стабильного развития государства.
Румыния, являющаяся членом НАТО и ЕС, в последние годы последовательно поддерживает санкционную политику Запада против РФ и сворачивает двусторонние контакты с Москвой, что, по оценкам многих экспертов в регионе, негативно сказывается на экономической стабильности самой республики.
Марга занимал пост главы румынского МИД в 2012 году, до этого в 1997-2000 годах он также возглавлял министерство образования.
