КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Румыния сможет модернизироваться и стать полностью демократической страной при условии нормализации отношений с Россией, Китаем и Турцией, заявил бывший министр иностранных дел республики Андрей Марга.

Своим мнением румынский политик поделился в статье, вышедшей на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и кризиса в отношениях между Бухарестом и Москвой

Россией, "Если нынешние руководители Румынии действительно хотят демократию в стране, то должны понимать, что демократия реализуется в международном сотрудничестве, а не во враждебности, независимо в каком направлении. Необходимо нормализовать отношения с Китаем Турцией как неотъемлемое условие демократизации, модернизации и благосостояния Румынии", - приводит издание Cotidianulhd.ro слова Марги

Экс-глава МИД подчеркнул, что восстановление полноценного диалога с ключевыми геополитическими игроками является неотъемлемым фактором не только для внутриполитических реформ, но также для благосостояния и стабильного развития государства.

Румыния, являющаяся членом НАТО ЕС , в последние годы последовательно поддерживает санкционную политику Запада против РФ и сворачивает двусторонние контакты с Москвой, что, по оценкам многих экспертов в регионе, негативно сказывается на экономической стабильности самой республики.