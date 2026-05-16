Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший министр иностранных дел Румынии Андрей Марга заявил, что страна сможет модернизироваться и стать полностью демократической при условии нормализации отношений с Россией, Китаем и Турцией.
- Он подчеркнул, что восстановление полноценного диалога с ключевыми геополитическими игроками является неотъемлемым фактором для внутриполитических реформ, благосостояния и стабильного развития страны.
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Румыния сможет модернизироваться и стать полностью демократической страной при условии нормализации отношений с Россией, Китаем и Турцией, заявил бывший министр иностранных дел республики Андрей Марга.
Своим мнением румынский политик поделился в статье, вышедшей на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и кризиса в отношениях между Бухарестом и Москвой.
"Если нынешние руководители Румынии действительно хотят демократию в стране, то должны понимать, что демократия реализуется в международном сотрудничестве, а не во враждебности, независимо в каком направлении. Необходимо нормализовать отношения с Китаем, Россией, Турцией как неотъемлемое условие демократизации, модернизации и благосостояния Румынии", - приводит издание Cotidianulhd.ro слова Марги.
Экс-глава МИД подчеркнул, что восстановление полноценного диалога с ключевыми геополитическими игроками является неотъемлемым фактором не только для внутриполитических реформ, но также для благосостояния и стабильного развития государства.
Марга занимал пост главы румынского МИД в 2012 году, до этого в 1997-2000 годах он также возглавлял министерство образования.
Фицо обвинил власти ЕС в идиотизме из-за России
14 мая, 01:55