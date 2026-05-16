12:20 16.05.2026
Решетников: визит лидера Танзании в Россию придаст импульс сотрудничеству

Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что визит президента Танзании Самии Сулуху Хассан в Россию в начале июня придаст дополнительный стимул развитию сотрудничества двух стран.
  • На заседании межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стороны обсудили ключевые направления дальнейшего сотрудничества, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, туризм, науку и образование.
  • Президент Танзании в ходе визита в Россию планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.
АРУША (Танзания), 16 мая - РИА Новости. Визит президента Танзании Самии Сулуху Хассан в Россию в начале июня придаст дополнительный стимул развитию сотрудничества двух стран, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
В субботу глава Минэкономразвития принял участие в заседании межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления дальнейшего сотрудничества. Среди них - энергетика, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, туризм, наука и образование.
"Ожидаем, что государственный визит Президента Самии Сулуху Хасан в Россию в начале июня придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества в этих сферах", - сказал Решетников.
Он предложил в рамках подготовки к предстоящей встрече на высоком уровне обсудить не только перспективные направления взаимодействия, но и конкретные проекты.
Планируется, что президент Танзании в ходе визита в Россию примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
РоссияТанзанияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
