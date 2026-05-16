Решетников оценил перспективность поставок нефтепродуктов в Танзанию
10:53 16.05.2026
Решетников оценил перспективность поставок нефтепродуктов в Танзанию

Нефтяная качалка. Архивное фото
Нефтяная качалка. Архивное фото
  • Министр экономического развития Максим Решетников назвал поставки нефти в Танзанию перспективным направлением.
  • В настоящее время идут переговоры с Агентством по урегулированию закупок топлива Танзании по аккредитации одной из российских компаний в качестве участника рынка.
АРУША (Танзания), 16 мая - РИА Новости. Россия видит хорошие перспективы в сфере поставок нефтепродуктов в Танзанию, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в субботу на межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Хорошие перспективы видим в сфере поставок нефтепродуктов", - сказал Решетников.
По его словам, в настоящее время идут переговоры с Агентством по урегулированию закупок топлива Танзании по аккредитации одной из российских компаний в качестве участника рынка.
