Силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА в Тульской области.

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Подразделения ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА в Тульской области, заявил губернатор Дмитрий Миляев.

Глава региона добавил, что пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, уточнил Миляев.