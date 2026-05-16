Средства ПВО сбили 67 беспилотников над Россией за два часа.

"Шестнадцатого мая в период с 20.00 до 22.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении военного ведомства.