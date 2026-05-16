Средства ПВО сбили 89 беспилотников над Россией за пять часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО сбили 89 беспилотников над территорией России за пять часов.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей России и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Силы ПВО с 15.00 мск до 20.00 мск уничтожили 89 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны РФ.
"Шестнадцатого мая в период с 15.00 до 20.00 по Московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря", - следует из сообщения военного ведомства.
