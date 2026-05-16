ПВО уничтожила три беспилотника в Тульской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области уничтожили три украинских беспилотника.
- По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировали.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Еще три украинских беспилотника были уничтожены в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще три украинских беспилотника были уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал он на платформе "Макс".
22 июня 2022, 17:18