ПВО уничтожила 76 украинских дронов над Россией

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дежурными средствами ПВО с 09.00 до 15.00 перехвачены и уничтожены 76 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ.
"Шестнадцатого мая в период с 09.00 до 15.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
