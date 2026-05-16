Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь сбили 138 украинских дронов.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 138 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 15 мая т.г. до 7.00 мск 16 мая т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 138 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
