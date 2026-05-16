Учительница Путина рассказала об их разговоре после его избрания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о разговоре с ним после его избрания на пост главы государства.
- Президент пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней и пригласил ее вместе отужинать в своей резиденции.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о деталях их разговора после его избрания на пост главы государства.
"Один-единственный раз он мне сказал, когда он стал президентом: "Хватит командовать, теперь командовать буду я!" - сказала Гуревич автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, вспоминая, что сказал Путин, когда стал президентом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. В понедельник 11 мая президент пригласил ее вместе отужинать в его резиденции.
Песков рассказал о своих студенческих годах
Вчера, 22:17