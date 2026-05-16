Рейтинг@Mail.ru
Учительница Путина рассказала об их разговоре после его избрания - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 16.05.2026
Учительница Путина рассказала об их разговоре после его избрания

Гуревич: Путин сказал, что станет командовать, когда станет президентом

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и классный руководитель президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич
Президент РФ Владимир Путин и классный руководитель президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и классный руководитель президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о разговоре с ним после его избрания на пост главы государства.
  • Президент пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней и пригласил ее вместе отужинать в своей резиденции.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Школьная учительница президента РФ Владимира Путина Вера Гуревич рассказала о деталях их разговора после его избрания на пост главы государства.
"Один-единственный раз он мне сказал, когда он стал президентом: "Хватит командовать, теперь командовать буду я!" - сказала Гуревич автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, вспоминая, что сказал Путин, когда стал президентом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства пригласил свою первую учительницу посетить парад в День Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. В понедельник 11 мая президент пригласил ее вместе отужинать в его резиденции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Песков рассказал о своих студенческих годах
Вчера, 22:17
 
РоссияМоскваВладимир ПутинПавел ЗарубинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала