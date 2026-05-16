Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.
"С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона", — сообщили на сайте Кремля.
Путин также поблагодарил Аль Нахайяна за регулярное содействие в решении гуманитарных задач, касающихся украинского кризиса.