Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине
17:11 16.05.2026 (обновлено: 17:37 16.05.2026)
Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине

Путин обсудил с президентом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин обсудил с президентом ОАЭ конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.
  • Лидеры выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.
"С обеих сторон отмечена важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромиссных мирных договоренностей при должном учете интересов всех государств региона", — сообщили на сайте Кремля.
Путин также поблагодарил Аль Нахайяна за регулярное содействие в решении гуманитарных задач, касающихся украинского кризиса.
Кроме того, лидеры выразили взаимное удовлетворение развитием отношений России и ОАЭ в политической и торгово-экономической областях и договорились продолжать активные контакты.
