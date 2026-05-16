"Существенные изменения". В США сделали необычное заявление о Путине и ЕС

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Издание American Conservative отметило изменения в позиции Старого Света к теме переговоров с Россией.
"Хотя готовность европейских лидеров к диалогу с Москвой не претерпела кардинальных изменений, произошли существенные изменения в их готовности обсуждать этот вопрос", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что об этом уже заявили премьер Бельгии и президент Финляндии. Италия и Австрия так же предположили, что Европе пора принять участие в переговорах. Издание напоминает о словах главы евродипломатии Каи Каллас, заявившей, что министры иностранных дел ЕС обсудят возможность прямых переговоров с Россией на встрече в конце мая, а председатель Европейского совета Антонио Коста сказал, что у ЕС есть "потенциал" для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
На прошлой неделе российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави на переговорах, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.
В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией. При этом немецкое издание Tagesspiegel писало, что Путин видит в бывшем канцлере не лоббиста, а человека, которому в Москве готовы приписать способность самостоятельно отстаивать европейские интересы.
