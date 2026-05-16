Путин поздравил ИСАА МГУ с 70-летием
12:00 16.05.2026 (обновлено: 12:19 16.05.2026)
Путин поздравил ИСАА МГУ с 70-летием

Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников ИСАА МГУ

  • Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников ИСАА МГУ с 70-летием института.
  • Он отметил, что выпускники ИСАА обладают глубокими фундаментальными знаниями, востребованными в разных сферах, и что коллектив института достойно продолжает традиции предшественников.
  • Президент выразил уверенность в том, что ИСАА сохранит лидерские позиции и новые поколения студентов будут поддерживать авторитет института.
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова с 70-летием института, соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Профессорско-преподавательскому составу, студентам, аспирантам и выпускникам Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова. Уважаемые друзья! Поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 70-летием Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что выпускники института обладают глубокими фундаментальными знаниями, которые в полной мере востребованы на государственной и дипломатической службе, в науке, журналистике, бизнесе, в других сферах, а также отметил, что нынешний коллектив ИСАА достойно продолжает традиции предшественников, проводит серьезную научную, исследовательскую, просветительскую работу, неустанно расширяет круг изучаемых проблем, созвучных современным глобальным вызовам.
"Богатая, насыщенная история вашего знаменитого вуза неразрывно связана с крупными, прославленными школами в области востоковедения и африканистики, целой плеядой выдающихся педагогов и наставников. И конечно, значим вклад воспитанников института в развитие международных отношений, укрепление позиций нашей страны в мире", - подчеркнул президент.
Кроме того, президент выразил уверенность в том, что ИСАА и впредь сохранит лидерские позиции, а новые поколения студентов реальными делами будут поддерживать авторитет института.
"Желаю вам успехов в работе и учебе", - заключил Путин.
