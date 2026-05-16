Специальная военная операция на Украине
 
21:03 16.05.2026 (обновлено: 23:12 16.05.2026)
В ДНР из-за атак ВСУ погиб ребенок

Пушилин: в ДНР из-за агрессии Киева погиб ребенок и пострадали десять жителей

  • В ДНР при атаках ВСУ погиб ребенок, еще десять человек пострадали.
  • Повреждены дома, объект гражданской инфраструктуры, автомобили.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Один ребенок погиб и еще десять человек пострадали при атаках украинских боевиков на ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«
"Один ребенок погиб, еще десять мирных жителей республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за киевской агрессии", — написал он в Telegram-канале.
Пушилин уточнил, что в Шахтерске при детонации взрывоопасного предмета погиб подросток, еще один ребенок получил ранения средней степени тяжести. На автодороге ДонецкГорловка и в Углегорске при атаке беспилотников пострадали три человека, женщина в тяжелом состоянии.
Кроме того, на трассе СветлодарскДебальцево при ударе дрона по машине тяжелые ранения получили трое мирных жителей. В Горловке из-за сброса взрывоопасного предмета пострадали трое мужчин.
Повреждены жилые дома, объект гражданской инфраструктуры, один грузовой и три легковых автомобиля в Енакиево, Дебальцево и Горловке.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДебальцевоГорловкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
